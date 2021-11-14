ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Обстрел Невельского: разрушены жилые дома, людей доставали из-под завалов

Новина українською →
Донецкая область, Воскресенье 14 ноября 2021 11:46
Обстрел Невельского: разрушены жилые дома, людей доставали из-под завалов Фото: последствия обстрела Невельского (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Илона Свиридова

В результате ночного обстрела Невельского в Донецкой области разрушены два жилых дома. Двух мирных жителей доставали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

По его словам, по меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела поселка Невельское. Два из них - уничтожены полностью.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - отметил Кириленко.

Фото: последствия обстрела Невельского (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Напомним, ранее сообщалось о минометном обстреле Невельского, в результате которого были повреждены военные санитарные автомобили, а также ранение получил водитель одного из них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область
NEWS
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
DAILY
Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня