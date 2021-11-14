Обстрел Невельского: разрушены жилые дома, людей доставали из-под завалов

В результате ночного обстрела Невельского в Донецкой области разрушены два жилых дома. Двух мирных жителей доставали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

По его словам, по меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела поселка Невельское. Два из них - уничтожены полностью.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - отметил Кириленко.

Фото: последствия обстрела Невельского (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)