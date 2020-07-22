Обстрел нацгвардейцев в Лисичанске: к преступлению причастны россияне

Прокуратура установила пятерых подозреваемых в причастности к обстрелу группы военнослужащих Национальной гвардии Украины во время боевых действий в Лисичанске в 2014 году. Среди подозреваемых граждане Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы подтвердить причастность двух россиян и трех жителей Лисичанска. Им сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Как установило следствие, 23 июля 2014 года пророссийские боевики из подразделения "Восток-13" и "Сибирь" сделали засаду на подступах к Лисичанску. В засаду боевиков попала группа военнослужащих под руководством полковника НГУ Александра Радиевского. В ходе боя Радиевский и еще трое военных погибли, а 11 нацгвардейцев получили ранения.

Напомним, ранее в Луганской области задержали одного из главных организаторов так называемого референдума по созданию террористической организации "ЛНР".

Добавим, пророссийские боевики на Донбассе не могут считаться комбатантами, поскольку Россия официально не признает себя стороной конфликта, поэтому участники вооруженных формирований не могут быть освобождены от ответственности.