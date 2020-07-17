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В Луганской области задержали одного из ключевых организаторов "референдума"

Северодонецк, Пятница 17 июля 2020 19:51
В Луганской области задержали одного из ключевых организаторов "референдума"
Фото: Олег Царев, Валерий Болотов и Андрей Андреев (citynews.net.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Лера Полищук

Мужчине грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы

В Северодонецке Луганской области правоохранители задержали одного из ключевых организаторов так называемого "референдума" по созданию террористической организации "ЛНР". Мужчина присоединился к пророссийским боевикам весной 2014 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило следствие, сообщник террористов является бывшим украинским чиновником, который много лет занимал руководящие должности в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

После перехода на сторону боевиков задержанный получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", но ему не удалось долго удержаться на руководящих должностях так называемой "ЛНР", поскольку его оттеснили новые "фавориты" террористов.

"В течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он ... решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили место нахождения злоумышленника в Северодонецке", - рассказали в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Отметим, что СБУ также опубликовала фото с задержанным, но без его лица. РБК-Украина нашло оригинальную фотографию и сравнило с обнародованной спецслужбой. Вероятно, правоохранители задержали Андрея Андреева, которого в 2010 году назначили руководителем управления транспорта Луганского горсовета. В так называемой "ЛНР" Андреев находился на должностях в так называемом "министерстве транспорта".

В Луганской области задержали одного из ключевых организаторов &quot;референдума&quot;

Опубликованное СБУ фото с задержанным

Напомним, в феврале в Попасной организаторку так называемого "референдума" заочно приговорили к 7 годам тюремного заключения.

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