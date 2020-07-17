Боевики на Донбассе не могут считаться комбатантами, - Офис генпрокурора

Фото: боевики на Донбассе (wikipedia by Yevgen Nasadyuk)

Украина надеется, что суд в Гааге откажет в иммунитете обвиняемым по делу MH17

Боевики на Донбассе, в том числе и те, которые являются подозреваемыми в причастности к катастрофе МН17, не могут считаться комбатантами. В частности, из-за того, что Россия не признает себя стороной конфликта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В ожидании наказания: что происходит с делом МН17 спустя шесть лет".

Отметим, на сегодня по делу о катастрофе проходят четверо подозреваемых: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. На суде в Гааге поднимался вопрос о том, могут ли их признать комбатантами и, соответственно, имеют ли они иммунитет от уголовного преследования.

Согласно Женевской конвенции, комбатанты - это активные участники вооруженных конфликтов, на которых распространяются особые правила и которые могут при определенных обстоятельствах быть освобождены от уголовного преследования. Комбатантами считается весь личный состав регулярных вооруженных сил, ополчений, добровольческих и партизанских отрядов. Согласно международному праву, они имеют право применять силу в ситуации вооруженного конфликта.

Важный момент - комбатант должен открыто входить в вооруженные формирования одной из сторон в международно признанном конфликте. По мнению прокуратуры Нидерландов, Пулатов, Гиркин, Харченко и Дубинский не могут считаться таковыми, поскольку Россия не признает себя стороной конфликта и отрицает контроль над боевиками на Донбассе.

Украинская сторона рассчитывает, что коллегия судей в Гааге прислушается к аргументам прокуроров. Особенно, учитывая, что сами бывшие боевики не называют себя комбатантами.

"Кстати, ни один из обвиняемых лично не заявлял о статусе комбатанта. В таком случае, конечно, вопрос о наличии иммунитета будет решать суд. Уверен, что в материалах дела есть достаточно информации для этого", - отметил в комментарии РБК-Украина замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он также подчеркнул, что для статуса комбатанта нужно, чтобы установленные критерии выполнялись одновременно. В перечне критериев - наличие дисциплинарной системы и строгое соблюдение норм международного гуманитарного права в вооруженном формировании.

"Понятно, что в случае с незаконными вооруженными формированиями РФ на Донбассе о таком речь даже не идет. А в случае невыполнения хотя бы одного из критериев обвиняемый права на иммунитет комбатанта не имеет", - добавил Мамедов.

Напомним, к шестой годовщине катастрофы MH17 Европейский союз выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что Россия возьмет ответственность за крушение самолета на Донбассе.

Также стало известно, что Нидерланды подали отдельный иск на Россию в ЕСПЧ из-за катастрофы малазийского "Боинга".