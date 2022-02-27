Обстрел многоэтажки в Харькове: погибла женщина, десятки эвакуированы

В 9-этажный жилой дом по адресу улица Бучмы, 40А, вечером в субботу попал российский артиллерийский боеприпас.

После этого произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах, рассказали в ГСЧС.

На место прибыли 2 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и 2 автолестницы.

"Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже", - говорится в публикации

Отмечается, что в подвале дома в это время укрывались от обстрелов около 60 человек - никто из них не пострадал.