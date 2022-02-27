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Обстрел многоэтажки в Харькове: погибла женщина, десятки эвакуированы

Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате вражеского обстрела жилых кварталов один из снарядов снаряд попал в многоэтажку и привел к разрушению подъезда. Погибла жительница дома, из поврежденного здания эвакуировали около 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 9-этажный жилой дом по адресу улица Бучмы, 40А, вечером в субботу попал российский артиллерийский боеприпас.

После этого произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах, рассказали в ГСЧС.

На место прибыли 2 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и 2 автолестницы.

"Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже", - говорится в публикации

Отмечается, что в подвале дома в это время укрывались от обстрелов около 60 человек - никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове оккупанты обстреляли детскую больницу. Они не раз пытались прорваться в город.

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