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В Харькове враг обстрелял детскую больницу и был уничтожен, - Синегубов

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Харьков, Суббота 26 февраля 2022 10:31
В Харькове враг обстрелял детскую больницу и был уничтожен, - Синегубов Фото: в Харькове враг обстрелял детскую больницу и был уничтожен (фото facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины отстояли Харьков, и сейчас город находится под украинским контролем. Оккупационные войска пытались войти в город, но жестко за это поплатились.

Об этом рассказал председатель Харьковской военной ОГА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, боевые действия велись с направления Дергачей, Циркунов и с Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону Харькова со стороны высокого.

"В результате враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов. Наши воины героически отстаивают границы города Харьков. Мы перекрываем все направления", - отметил глава области.

По словам Синегубова, артиллерия работала по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. Есть пострадавшие.

"Ночью работали диверсионно разведывательные группы врага. Их цель-завербовать гражданское население, определить целей и закладок электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях выявления подозрительных лиц сообщайте в полицию или военных", - призвал председатель ОГА.

Он добавил, что в администрации фиксируют все случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам.

"Харьковская областная военная администрация под моим руководством работает в усиленном режиме в соответствии с условиями военного положения, и главное - мы в городе Харьков", - заверил Олег Синегубов.

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