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Обстріл багатоповерхівки в Харкові: загинула жінка, десятки евакуйовані

Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті ворожого обстрілу житлових кварталів один зі снарядів снаряд потрапив у багатоповерхівку і призвів до руйнування під'їзду. Загинула мешканка будинку, з пошкодженої будівлі евакуювали близько 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У 9-поверховий житловий будинок за адресою вулиця Бучми, 40А, ввечері в суботу влучив російський артилерійський боєприпас.

Після цього сталося руйнування несучої стіни сходової клітки і сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му і 6-му поверхах, розповіли в ДСНС.

На місце прибули 2 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та 2 автодрабини.

"Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку близько 20 людей. На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі", - йдеться в публікації

Зазначається, що в підвалі будинку в цей час ховалися від обстрілів близько 60 людей - ніхто з них не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Харкові окупанти обстріляли дитячу лікарню. Вони не раз намагалися прорватися в місто.

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