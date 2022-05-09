Обстрел Луганской области: пропала связь с оставшимися под завалами в Шипилово

Он отметил, что пожарные отряды проводили спасательную операцию, пока этого позволяла ситуация безопасности.

"Однако россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово", - говорит глава ОВА.

Так, по данным Гайдая, за прошедшие сутки, 8 мая, рашисты 24 раза били по населению Луганской области.

"В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке - два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Приволья их госпитализирован в Днепр", - рассказал он.

Также чиновник рассказал, что войска РФ продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры Луганской области.

"Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод. А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году", - отмечает Гайдай.

Последствия российских обстрелов в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)