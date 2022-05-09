Напоминание о жестокости войны. В ООН отреагировали на удар по школе в Луганской области
Координатор ООН по кризисным ситуациям в Украине и помощник Генерального секретаря ООН Амин Авад выступил с заявлением в ответ удар российских военных по школе в Белогоровке, в которой находились около 100 человек. По словам Авада, этот инцидент является еще одним ярким напоминанием о жестокости этой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мирных граждан и гражданскую инфраструктуру необходимо щадить во время войны. Эти обязательства по международному гуманитарному праву не подлежат обсуждению", — сказал Авад. "Чем скорее мы будем стремиться к мирному прекращению войны, тем лучше для людей в Украине и во всем мире".
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел также заявила, что организация решительно осуждает очередное нападение на школу в Украине.
"Мы еще не знаем, сколько детей могло быть убито или ранено в результате бомбардировки, но мы опасаемся, что это нападение только добавило сотни детей, которые уже погибли в этой войне", - заявила Рассел.
Напомним, накануне вечером войска РФ сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек.
7 мая из-под завалов спасателям удалось достать 30 человек. Позже глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что предварительно жертвами авиаудара по школе в Белогоровке стали 60 человек.
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