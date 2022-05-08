В Луганской области 38 населенных пунктов остаются без света
В Луганской области, где идут интенсивные боевые действия, частично или полностью обесточены 38 населенных пунктов. Электроэнергия есть лишь в пяти населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Из 43 обесточенных населенных пунктов в Луганской области без электроэнергии остаются 38 - 25 полностью и 13 частично", - говорится в сообщении.
За двое последних суток коммунальщики вернули свет 35 553 потребителям.
Кроме того, газоснабжение есть лишь в шести населенных пунктах (45 375 абонентов). В трех из них газ есть лишь частично.
Почти во всех населенных пунктах централизованная подача воды отсутствует. Частично вода есть только в Северодонецке. За сутки спасатели развезли 41 тонну воды для местных жителей.
Напомним, что оккупанты не перестают обстреливать Луганскую область. В результате вражеских атак вчера разрушены 15 домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.