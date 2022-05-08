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В Луганской области 38 населенных пунктов остаются без света

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Луганская область, Воскресенье 08 мая 2022 10:57
В Луганской области 38 населенных пунктов остаются без света Фото: в Луганской области обесточены 38 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области, где идут интенсивные боевые действия, частично или полностью обесточены 38 населенных пунктов. Электроэнергия есть лишь в пяти населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Из 43 обесточенных населенных пунктов в Луганской области без электроэнергии остаются 38 - 25 полностью и 13 частично", - говорится в сообщении.

За двое последних суток коммунальщики вернули свет 35 553 потребителям.

Кроме того, газоснабжение есть лишь в шести населенных пунктах (45 375 абонентов). В трех из них газ есть лишь частично.

Почти во всех населенных пунктах централизованная подача воды отсутствует. Частично вода есть только в Северодонецке. За сутки спасатели развезли 41 тонну воды для местных жителей.

Напомним, что оккупанты не перестают обстреливать Луганскую область. В результате вражеских атак вчера разрушены 15 домов.

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