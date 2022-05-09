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Обстрел Луганской области: пропала связь с оставшимися под завалами в Шипилово

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Луганская область, Понедельник 09 мая 2022 08:12
Обстрел Луганской области: пропала связь с оставшимися под завалами в Шипилово Фото: последствия российских обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

В Шипилово Луганской области перестали выходить на связь 11 жителей разрушенного в результате вражеского обстрела двухэтажного дома, которые прятались от российских атак в подвальном помещении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Он отметил, что пожарные отряды проводили спасательную операцию, пока этого позволяла ситуация безопасности.

"Однако россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово", - говорит глава ОВА.

Так, по данным Гайдая, за прошедшие сутки, 8 мая, рашисты 24 раза били по населению Луганской области.

"В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке - два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Приволья их госпитализирован в Днепр", - рассказал он.

Также чиновник рассказал, что войска РФ продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры Луганской области.

"Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод. А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году", - отмечает Гайдай.

Последствия российских обстрелов в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Ранее сообщалось, что в ООН отреагировали на российский удар по школе в Белогоровке, в которой находились около 100 человек.

Напомним, в Луганской области 38 населенных пунктов остаются без света из-за вражеских обстрелов и атак.

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