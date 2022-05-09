Обстріл Луганської області: зник зв'язок з людьми, які лишилися під завалами в Шипіловому

У Шипилово Луганської області перестали виходити на зв'язок 11 жителів зруйнованого в результаті ворожого обстрілу двоповерхового будинку, які ховалися від російських атак у підвальному приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая .

Він зазначив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, поки цього дозволяла ситуація безпеки.

"Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому", - говорить глава ОВА.

Так, за даними Гайдая, за минулу добу, 8 травня, рашисти 24 рази били по населенню Луганської області.

"У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці - два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля їх госпіталізовано до Дніпра", - розповів він.

Також чиновник розповів, що війська РФ продовжують знищувати промисловість і об'єкти критичної інфраструктури Луганської області.

"Ввечері втретє снарядами влучив в нафтопереробний завод. А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували. Тепер води не буде ні в містах і селах, підконтрольних Уряду України, ні в окупованих в 2014 році", - зазначає Гайдай.

Наслідки російських обстрілів у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)