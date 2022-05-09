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Обстріл Луганської області: зник зв'язок з людьми, які лишилися під завалами в Шипіловому

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Луганська область, Понеділок 09 травня 2022 08:12
Обстріл Луганської області: зник зв'язок з людьми, які лишилися під завалами в Шипіловому Фото: наслідки російських обстрілів у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

У Шипилово Луганської області перестали виходити на зв'язок 11 жителів зруйнованого в результаті ворожого обстрілу двоповерхового будинку, які ховалися від російських атак у підвальному приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Він зазначив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, поки цього дозволяла ситуація безпеки.

"Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому", - говорить глава ОВА.

Так, за даними Гайдая, за минулу добу, 8 травня, рашисти 24 рази били по населенню Луганської області.

"У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці - два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля їх госпіталізовано до Дніпра", - розповів він.

Також чиновник розповів, що війська РФ продовжують знищувати промисловість і об'єкти критичної інфраструктури Луганської області.

"Ввечері втретє снарядами влучив в нафтопереробний завод. А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували. Тепер води не буде ні в містах і селах, підконтрольних Уряду України, ні в окупованих в 2014 році", - зазначає Гайдай.

Наслідки російських обстрілів у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Раніше повідомлялося, що в ООН відреагували на російський удар по школі в Білогорівці, в якій знаходилися близько 100 людей.

Нагадаємо, в Луганській області 38 населених пунктів залишаються без світла через ворожі обстріли та атаки.

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