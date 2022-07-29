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Обстрел колонии в Еленовке: Кулеба призвал признать Россию государством-террористом

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Пятница 29 июля 2022 15:09
Обстрел колонии в Еленовке: Кулеба призвал признать Россию государством-террористом Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные умышленно обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Мир должен признать Россию государством-террористом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где они держали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - пишет Кулеба.

Отметим, несмотря на обвинения Украины российской пропагандой, Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу. Россия умышленно совершила это преступление по нескольким причинам:

  • чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений";
  • скрыть пытки над пленными, а также расстрелы.

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