Обстрел колонии в Еленовке: Кулеба призвал признать Россию государством-террористом

Российские военные умышленно обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Мир должен признать Россию государством-террористом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где они держали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - пишет Кулеба.

Отметим, несмотря на обвинения Украины российской пропагандой, Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу. Россия умышленно совершила это преступление по нескольким причинам: