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Обстріл колонії в Оленівці: Кулеба закликав визнати Росію державою-терористом

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П'ятниця 29 липня 2022 15:09
Обстріл колонії в Оленівці: Кулеба закликав визнати Росію державою-терористом Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові умисно обстріляли колонію в Оленівці, у якій утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв. Світ повинен визнати Росію державою-терористом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - пише Кулеба.

Відзначимо, попри звинувачення України російською пропагандою, Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу. Росія умисно вчинила цей злочин з декількох причин:

  • щоб звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів";
  • приховати тортури над полоненими, а також розстріли.

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