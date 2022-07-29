Обстріл колонії в Оленівці: Кулеба закликав визнати Росію державою-терористом

Російські військові умисно обстріляли колонію в Оленівці, у якій утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв. Світ повинен визнати Росію державою-терористом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - пише Кулеба.

Відзначимо, попри звинувачення України російською пропагандою, Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу. Росія умисно вчинила цей злочин з декількох причин: