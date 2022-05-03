Обстрел Кировоградской области: есть погибшие и раненые

Стали известны некоторые подробности ракетного удара в Кировоградской области. Сообщают о погибших и раненых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК"Юг".
"Врагом осуществлен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности Одесщина и Кировоградщина. Двумя выпущенными с Каспийского направления попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению есть погибшие и раненые. Еще три ракеты, направленные на Одесщину, сбиты силами ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, городской голова Долинской, что на Кировоградщине, Евгений Звіздовський подтвердил прилет вражеской ракеты по территории общины.
Мы сообщали, три российские ракеты сбили в небе Одесской области. Сработали силы ПВО.