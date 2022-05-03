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Обстріл Кіровоградської області: є загиблі та поранені

Фото: Іскандер (roe.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Стали відомі деякі подробиці ракетного удару у Кіровоградській області. Повідомляють про загиблих та поранених.

Про це пише РБК-Україні з посиланням на ОК "Південь".

"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, нажаль є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Долинської, що на Кіровоградщині, Євгеній Звіздовський підтвердив приліт ворожої ракети по території громади.

Ми повідомляли, три російські ракети збили у небі Одеської області. Спрацювали сили ППО.

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