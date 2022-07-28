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Ракетный удар по Киевской области: в ОВА сообщили о пострадавших

Фото: Кулеба рассказал о последствиях обстрела Киевской области (пресслужба Алексея Кулебы)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 28 июля обстреляли Киевскую область. В результате атаки врага пострадали пятеро гражданских, а также были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Глава областной военной администрации отметил, что оккупанты выпустили 7 ракет по одному из населенных пунктов Вышгородского района. Из них 5 долетело, две - сбила ПВО.

"Предварительно пострадали 5 гражданских лиц. К счастью, погибших нет", - отметил Кулеба.

Кроме этого, он рассказал, что в результате обстрела российских оккупантов были повреждены объекты инфраструктуры. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, утром 28 июля в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Впоследствии в Генштабе ВСУ проинформировали о "прилетах" по городу Лютеж.

Вражеские ракеты попали на территорию воинской части. В результате удара из акватории Черного моря одно здание было разрушено, а еще два - повреждены.

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