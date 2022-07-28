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Ракетний удар по Київській області: в ОВА повідомили про постраждалих

Фото: Кулеба розповів про наслідки обстрілу Київської області (пресслужба Олексія Кулеби)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 28 липня обстріляли Київську область. Унаслідок атаки ворога постраждали п'ятеро цивільних, а також були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники випустили 7 ракет по одному з населених пунктів Вишгородського району. Із них 5 долетіло, дві - збила ППО.

"Попередньо постраждали 5 цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - зазначив Кулеба.

Окрім цього, він розповів, що у результаті обстрілу російьських окупантів були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Наразі на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, вранці 28 липня у Вишгородському районі Київської області було чути вибухи. Згодом у Генштабі ЗСУ поінформували про "прильоти" по місту Лютіж.

Ворожі ракети потрапили на територію військової частини. Внаслідок удару з акваторії Чорного моря одна будівля була зруйнована, а ще дві - пошкоджені.

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Київська областьВійна Росії проти України