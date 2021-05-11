Обстрел Израиля: МИД дал рекомендации украинцам, которые остаются в стране

Дипломаты отмечают, что на фоне эскалации и массированных ракетно-минометных обстрелов южных территорий Израиля, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщению местных компетентных органов.

Кроме того, следует быть готовыми к возможным обстрелам в центральной части страны, в том числе, в городе Иерусалим.

"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местной власти", - говорится в заявлении.

В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от Сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги гражданам рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Также рекомендуют отслеживать сайт командования внутреннего фронта армии обороны Израиля - https://www.oref.org.il/en .

В случае попадания в чрезвычайные обстоятельства гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинского диппредставительства в г. Рамалла по телефону: +972-59-969-95-61.