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Обстріл Ізраїля: МЗС надало рекомендації українцям, які перебувають в країні

Автор: РБК-Україна

Посольство України в Ізраїлі закликає українців пильно слідкувати за ситуацією на фоні загострення ситуації в Секторі Газа. У разі потрапляння в зону обстрілів, необхідно дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Про це йдеться в заяві посольства.

Дипломати наголошують, що на фоні ескалації та масованих ракетно-мінометних обстрілів південних територій Ізраїлю, громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів.

Крім того, слід бути готовими до можливих обстрілів в центральній частині країни, в тому числі, в місті Єрусалим.

"У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України ставитись до всіх таких попереджень як до реальних та дотримуватись інструкцій місцевої влади", - йдеться в заяві.

У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від Сектору Газа під час включення сигналу повітряної тривоги громадянам рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Також рекомендують відслідковувати сайт командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю - https://www.oref.org.il/en .

У разі потрапляння у надзвичайні обставини громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972-59-969-95-61.

Нагадаємо, у неділю, 10 травня, між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація. З того часу ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

РБК-Україна писало, що МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Секторі Гази. Київ засудив ескалацію і закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю із Сектору Гази.

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