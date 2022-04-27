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Обстрел Харькова и области: есть погибший и 6 раненые, среди них - ребенок

Обстрел Харьковской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли город Харьков и Чугуевский район. В результате этого один человек погиб и 6 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковского Олега Синегубова.

Российские войска продолжают обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области.

В результате вражеских обстрелов в Харькове погиб 1 человек, 3 мирных жителя получили ранения, из них 2 - в тяжелом состоянии. Также в результате обстрелов Чугуевского района ранения получили 3 человека, в том числе ребенок 14 лет.

Глава ОВА рассказал, что несмотря на боевые действия, службы жизнеобеспечения Харьковщины продолжают работать в усиленном режиме. В частности, ремонтные бригады восстанавливают дорожное покрытие, где это возможно.

За день дорожники сделали проездными более 2 км дорог в направлении Люботина, Краснограда, Днепра, Змиева, Лозовой, Краснокутска и других населенных пунктов региона.

Кроме того, всего за два месяца войны расчистили более 100 км дорог, пострадавших от обстрелов оккупантов.

"Враг продолжает наступательные действия на Изюмском направлении в сторону Барвенково, большой Камышевахи и Курульки. ВСУ держат оборону, постоянно нанося врагу потери", - написал Синегубов.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Чугуев под Харьковом. Сообщалось, что в результате этого повреждены дома и двое раненых.

Также оккупанты ночью снова били по жилым домам Харьковской области. 15 человек получили ранения и 3 погибли.

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