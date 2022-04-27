Обстріл Харкова та області: є загиблий та 6 поранені, серед них - дитина

Російські війська і далі продовжують обстрілювати з артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області.

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 - у важкому стані. Також внаслідок обстрілів Чугуївського району поранення отримали 3 людей, в тому числі дитина 14 років.

Голова ОВА розповів, що попри бойові дії, служби життєзабезпечення Харківщини продовжують працювати в посиленому режимі. Зокрема, ремонтні бригади відновлюють дорожнє покриття де це можливо.

За день дорожники зробили проїздними понад 2 км доріг у напрямку Люботина, Краснограду, Дніпра, Змієва, Лозової, Краснокутська та інших населених пунктів регіону.

Окрім того, всього за два місяці війни розчистили понад 100 км доріг, що постраждали від обстрілів окупантів.

"Ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи та Курульки. ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат", - написав Синєгубов.