ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Чугуев под Харьковом: повреждены дома, двое раненых

Новина українською →
Чугуев, Среда 27 апреля 2022 15:32
Оккупанты обстреляли Чугуев под Харьковом: повреждены дома, двое раненых Фото: оккупанты обстреляли Чугуев под Харьковом (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 апреля российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области. В результате чего повреждены дома, инфраструктура, ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"После обеда оккупанты обстреляли Чугуев, двое взрослых получили ранения. Также в результате обстрела повреждена инфраструктура и жилые дома", - сообщила изданию мэр Чугуева Галина Минаева.

Напомним, оккупанты ночью в очередной раз обстреляли жилые дома Харькова и области. В результате погибли три человека, а еще 15 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Чугуев Война России против Украины
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке