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Обстрел дома культуры в Чугуеве: из-под завалов достали два тела

Фото: в результате обстрела оккупантами дома культуры в Чугуеве погибли два человека (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрела оккупантами школы и дома культуры в Чугуеве 25 июля погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шлаву Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он сообщил, что из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины.

До этого Синегубов писал об изъятии тела погибшей 30-летней женщины.

Напомним, ночью 25 июля российские войска нанесли удар по Чугуеву. Ракеты оккупантов попали в школу и дом культуры, где находились гражданские. Из-под завалов удалось спасти трех человек.

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ХарьковЧугуев