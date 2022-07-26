Обстрел дома культуры в Чугуеве: из-под завалов достали два тела

В результате обстрела оккупантами школы и дома культуры в Чугуеве 25 июля погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шлаву Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он сообщил, что из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины.
До этого Синегубов писал об изъятии тела погибшей 30-летней женщины.
Напомним, ночью 25 июля российские войска нанесли удар по Чугуеву. Ракеты оккупантов попали в школу и дом культуры, где находились гражданские. Из-под завалов удалось спасти трех человек.
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