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Обстріл будинку культури в Чугуєві: з-під завалів дістали два тіла

Фото: внаслідок обстрілу окупантами будинку культури в Чугуєві загинуло двоє людей (t.me/UA_National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілу окупантами школи і будинку культури в Чугуєві 25 липня загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він повідомив, що з-під завалів будинку культури у Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка.

До цього Синєгубов писав про вилучення тіла загиблої 30-річної жінки.

Нагадаємо, вночі 25 липня російські війська завдали удару по Чугуєву. Ракети окупантів влучили у школу та будинок культури, де перебували цивільні. З-під завалів вдалося врятувати трьох людей.

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ХарківЧугуев