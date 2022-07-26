Обстрел дома культуры в Чугуеве: из-под завалов достали два тела

Фото: в результате обстрела оккупантами дома культуры в Чугуеве погибли два человека (t.me/UA_National_Police)

В результате обстрела оккупантами школы и дома культуры в Чугуеве 25 июля погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шлаву Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он сообщил, что из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины. До этого Синегубов писал об изъятии тела погибшей 30-летней женщины.