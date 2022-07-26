Обстріл будинку культури в Чугуєві: з-під завалів дістали два тіла

Внаслідок обстрілу окупантами школи і будинку культури в Чугуєві 25 липня загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він повідомив, що з-під завалів будинку культури у Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. До цього Синєгубов писав про вилучення тіла загиблої 30-річної жінки.