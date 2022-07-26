Обстріл будинку культури в Чугуєві: з-під завалів дістали два тіла
Фото: внаслідок обстрілу окупантами будинку культури в Чугуєві загинуло двоє людей (t.me/UA_National_Police)
Внаслідок обстрілу окупантами школи і будинку культури в Чугуєві 25 липня загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він повідомив, що з-під завалів будинку культури у Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка.
До цього Синєгубов писав про вилучення тіла загиблої 30-річної жінки.
Нагадаємо, вночі 25 липня російські війська завдали удару по Чугуєву. Ракети окупантів влучили у школу та будинок культури, де перебували цивільні. З-під завалів вдалося врятувати трьох людей.
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