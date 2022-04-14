UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел в Черниговской области. Оккупанты применили ракету "Точка У"

Фото: Черниговскую область обстреляли "Точкой-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты при обстреле города Городня Черниговской области применили ракету "Точка-У". Использование этого вооружения запрещено международным правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Отмечается, что российская армия попала в частные дома на окраине Городни.

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговской области из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У"", - говорится в сообщении.

Напомним, об обстреле Городни, что под Черниговом, стало известно днем 14 апреля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также добавим, что в Черниговской области возобновила работу специальная многоканальная линия вызова полиции по короткому номеру "102".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украины