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В Черниговской области возобновили работу спецлинии полиции "102"

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Черниговская область, Четверг 14 апреля 2022 14:37
В Черниговской области возобновили работу спецлинии полиции "102" Фото: в Черниговской области возобновила работу спецлиния полиции (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области возобновила работу специальная многоканальная линия вызова полиции по короткому номеру "102".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отныне позвонить на линию "102" можно как со стационарных телефонов, так и с номеров мобильных операторов.

В то же время в МВД отмечают, что остаются актуальными другие варианты информирования полиции, которые предлагались в период ведения активных боевых действий и нестабильной работы каналов связи.

Напомним, 13 апреля в селе Новая Басань Черниговской области на противотанковой мине подорвался трактор. Водитель получил смертельные ранения и погиб на месте.

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Черниговская область полиция Министерство внутренних дел Украины
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