В Черниговской области возобновили работу спецлинии полиции "102"
В Черниговской области возобновила работу специальная многоканальная линия вызова полиции по короткому номеру "102".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Отныне позвонить на линию "102" можно как со стационарных телефонов, так и с номеров мобильных операторов.
В то же время в МВД отмечают, что остаются актуальными другие варианты информирования полиции, которые предлагались в период ведения активных боевых действий и нестабильной работы каналов связи.
Напомним, 13 апреля в селе Новая Басань Черниговской области на противотанковой мине подорвался трактор. Водитель получил смертельные ранения и погиб на месте.
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