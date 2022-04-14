Российские войска обстреляли Городню под Черниговом

Сегодня, 14 апреля российские войска обстреляли окрестности города Городня Черниговской области. Из какого оружия была совершена атака пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как информирует издание, ссылаясь на заместителя городского головы Городни Игоря Лахнека, обстрел произошел около двух часов дня. Однако, из какого оружия был обстрел, он не уточнил.

"Сейчас представители поехали на место и выяснят. На окраину бросили. Жертв точно нет, точная информация будет через пол часа", - сказал Лахненко.

При этом информацию об обстреле Городни изданию также подтвердил глава Черниговской РВА Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.

Напомним, 13 апреля в селе Новая Басань Черниговской области на противотанковой мине подорвался трактор. Водитель получил смертельные ранения и погиб на месте.

Добавим, что в Черниговской области возобновила работу специальная многоканальная линия вызова полиции по короткому номеру "102".

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