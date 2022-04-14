RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл у Чернігівській області. Окупанти застосували ракету "Точка У"

Фото: Чернігівську область обстріляли "Точкою-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти при обстрілі міста Городня Чернігівської області застосували ракету "Точка-У". Використання цього озброєння заборонене міжнародним правом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що російська армія влучила в приватні будинки на околиці Городні.

"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про обстріл Городні, що під Черніговом, стало відомо вдень 14 квітня. За попередніми даним, ніхто не постраждав.

Також додамо, що в Чернігівській області відновила роботу спеціальна багатоканальна лінія виклику поліції за коротким номером "102".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України