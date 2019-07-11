Обстрел автоколонны главы Донецкой ОГА квалифицировали как теракт

В Донецкой области проводится досудебное расследование по факту обстрела боевиками автомобиля Вооруженных сил Украины, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, по данному факту открыто дело по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"10 июля в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" на выезде из села Гранитное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян военный автомобиль марки КрАЗ Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб 21-летний старший матрос-наводчик, а 32-летний оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, ног и шеи.

Напомним, ранее сообщалось, что под обстрел в Гранитном попал автомобиль главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить военную активность ВСУ на Донбассе из-за обстрела в Гранитном.