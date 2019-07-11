Обстріл автоколони голови Донецької ОДА кваліфікували як теракт

В Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом обстрілу бойовиками автомобіля Збройних сил України, в результаті якого один військовослужбовець загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прокуратури Донецької області.

Як повідомляється, за даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

"10 липня в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" на виїзді з села Гранітне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляний військовий автомобіль марки КрАЗ Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу загинув 21-річний старший матрос-навідник, а 32-річний оператор відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів отримав численні осколкові поранення грудної клітини, живота, ниг і шиї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під обстріл в Гранітному потрапив автомобіль голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає посилити військову активність ВСУ на Донбасі через обстріл в Гранітному.