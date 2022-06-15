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Обстрел Днепропетровской области "Ураганами": повреждена больница и более десяти домов

Враг обстрелял кассетными боеприпасами из "Ураганов" Апостолово (Фото: facebook.com/mnsdne
Автор: Константин Широкун

Враг обстрелял кассетными боеприпасами из "Ураганов" Криворожский район. Удары наносились по жилым кварталам Апостоловской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Предварительно, в Апостоловом погибли четверо мужчин, один ранен. Он находится в больнице. В результате обстрела повреждены более десяти жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.

В Новомосковском районе ночью зафиксировано два "прилета". По словам главы ОВА, ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет.

Напомним, что экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность захвата Днепра. По его словам, что взять город в окружение и уж тем более захватить его у противника них никаких шансов и возможностей нет.

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