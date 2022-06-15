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Обстріл Дніпропетровської області "Ураганами": пошкоджена лікарня і більше десяти будинків

Ворог обстріляв касетними боєприпасами з" ураганів " (Фото: facebook.com/mnsdne
Автор: Константин Широкун

Ворог обстріляв касетними боєприпасами з "Ураганів" Криворізький район. Удари наносилися по житлових кварталах Апостолівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один поранений. Він перебуває в лікарні. В результаті обстрілу пошкоджені більш як десять житлових будинків і лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

У Новомосковському районі вночі зафіксовано два "Прильоти". За словами глави ОВВА, ракети сильно понівечили об'єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що екс-начальник прес-служби Генштабу полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність захоплення Дніпра. За його словами, Що взяти місто в оточення і вже тим більше захопити його у противника них жодних шансів і можливостей немає.

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