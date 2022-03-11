Обстрел аэродрома в Луцке: погибли два человека, шестеро ранены

"Сегодня утром примерно в 05:45 произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению есть человеческие потери. Информация о погибших на данный момент: обнаружены два погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шесть", - сказал он.

Напомним, сегодня 11 марта, утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Впоследствии стало известно, что в Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек однако позже стало известно о двух жертвах.

В Офис президента уже отреагировали на сегодняшние взрывы в городах Луцк, Днепр и Ивано-Франковск.

Там назвали это продолжением разрушительной войны России против гражданских и крупных городов Украины.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.