Обстріл аеродрому в Луцьку: загинули дві людини, шестеро поранені

"Сьогодні вранці приблизно о 05:45 стався обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об'єктах військового аеродрому Луцька. На жаль є людські втрати. Інформація про загиблих на даний момент: виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості шість", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні 11 березня, вранці російські війська завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

Згодом стало відомо, що в Луцьку в результаті ракетного удару по аеродрому загинула людина, однак пізніше стало відомо про двох жертв.

В Офісі президента вже відреагували на сьогоднішні вибухи у містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ.

Там назвали це продовженням руйнівної війни Росії проти цивільних і великих міст України.

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