Обстрел аэродрома в Луцке: число погибших возросло до четырех человек

Количество погибших в результате вражеского обстрела по аэродрому Луцка возросло до 4 человек. Шесть человек были ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.

Также председатель ОГА добавил, что аварийно-спасательные работы были завершены.

"Относительно ракетных ударов в аэродром вблизи Луцка.К сожалению, в результате ударов есть 4 погибших и 6 раненых", - пишет Погуляйко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные открыли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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