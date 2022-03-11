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Обстріл аеродрому в Луцьку: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу по аеродрому Луцьку зросла до 4 осіб. Шестеро людей були поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Волинської ОДА Юрія Погуляйко.

"Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька.На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених", - пише Погуляйко.

Також голова ОДА додав, що аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відкрили авіаудари по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

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Луцькаеропорт