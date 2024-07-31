Не обслуговують українською? Куди скаржитись і які штрафи загрожують порушникам

Що передбачає статус української мови

Відповідно до частин 1, 4, 7 та 8 статті 1 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська.

Водночас статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією України.

Експерт пояснила, що статус української мови - як єдиної державної мови - передбачає обов'язковість її використання на всій території України:

при здійсненні повноважень органами державної влади

при здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування

в інших публічних сферах суспільного життя - в тому числі й у сфері обслуговування

Коць нагадала, що з 16 січня 2021 року (відповідно до статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної") всі надавачі послуг - незалежно від форми власності - мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

"Споживач отримав право на обслуговування державною мовою "за замовчуванням" у закладах торгівлі, у тому числі інтернет-магазині, розважальних закладах, закладах харчування тощо", - пояснила юрист.

Вона додала, що попри це, на прохання споживача його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою (прийнятною для сторін).

"Українською мовою має надаватися інформація про вироби (товари), роботи чи послуги: на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо", - зауважила керуюча партнерка адвокатського бюро.

Які штрафи передбачені за відмову обслуговувати українською

За словами фахівця, на порушників мовного закону спочатку чекає попередження. Проте згодом, якщо немає реакції на зауваження, можуть виписати штраф.

"Відповідно до закону, якщо споживача не обслуговують державною мовою в певному закладі чи на вебсайті, Уповноважений із захисту державної мови чи його представник має скласти акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголосити попередження порушнику та вимогу усунути порушення впродовж 30 днів від дати складання акту", - пояснила Коць.

У разі повторного порушення впродовж року на підприємця складається протокол, розглядається справа про правопорушення та може накладатися штраф - від 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 грн) до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 грн).

Що робити тим, хто зіткнувся з "мовним" порушенням

Юрист пояснила, що у разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою, необхідно спершу звернутися із проханням обслуговувати державною мовою.

У випадку відмови, звернутись:

або до керівництва суб'єкта господарювання

або на гарячу лінію відповідного підприємства, установи, організації

У випадку повторної відмови:

зафіксувати факт такої відмови

зафіксувати дані підприємця

звернутися зі скаргою на відповідні рішення, дії чи бездіяльність до Уповноваженого із захисту державної мови

Це можна зробити:

фізично або поштою - за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12

віддалено - за допомогою електронної скриньки: skarha@mova-ombudsman.gov.ua

онлайн - за допомогою форми на порталі: mova-ombudsman.gov.ua

"За час дії мовного закону сформувалася досить суперечлива судова практика й даний механізм поки важко назвати ефективним. Однак нам однозначно варто реагувати на такі порушення для того, аби ініціювати позитивні зміни в наше законодавство", - підсумувала Коць.