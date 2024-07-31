Не обслуживают на украинском языке? Куда жаловаться и какие штрафы угрожают нарушителям

Что предполагает статус украинского языка

Согласно частям 1, 4, 7 и 8 статьи 1 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский.

В то же время, статус украинского языка как единственного государственного языка в Украине определяется исключительно Конституцией Украины.

Эксперт объяснила, что статус украинского языка - как единого государственного языка - предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины:

при осуществлении полномочий органами государственной власти

при осуществлении полномочий органами местного самоуправления

в других публичных сферах общественной жизни - в том числе и в сфере обслуживания

Коць напомнила, что с 16 января 2021 года (в соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного") все поставщики услуг - независимо от формы собственности - должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"Потребитель получил право на обслуживание на государственном языке "по умолчанию" в заведениях торговли, в том числе в интернет-магазине, развлекательных заведениях, заведениях питания и т.д.", - пояснила юрист.

Она добавила, что, несмотря на это, по просьбе потребителя его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке (приемлемом для сторон).

"На украинском языке должна предоставляться информация об изделиях (товарах), работах или услугах: на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.", - отметила управляющий партнер адвокатского бюро.

Какие штрафы предусмотрены за отказ обслуживать на украинском языке

По словам специалиста, нарушителей языкового закона сначала ждет предупреждение. Однако впоследствии, если нет реакции на замечания, может быть выписан штраф.

"Согласно закону, если потребителя не обслуживают на государственном языке в определенном заведении или на вебсайте, Уполномоченный по защите государственного языка или его представитель должен составить акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка, объявить предупреждение нарушителю и требование устранить нарушение в течение 30 дней с даты составление акта", - объяснила Коць.

В случае повторного нарушения в течение года на предпринимателя составляется протокол, рассматривается дело о правонарушении и может налагаться штраф - от 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100 грн) до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6 800 грн).

Что делать тем, кто столкнулся с "языковым" нарушением

Юрист объяснила, что в случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке, необходимо сначала обратиться с просьбой обслуживать на государственном языке.

В случае отказа обратиться:

или к руководству предприятия

или на горячую линию соответствующего предприятия, учреждения, организации

В случае повторного отказа:

зафиксировать факт такого отказа

зафиксировать данные предпринимателя

обратиться с жалобой на соответствующие решения, действия или бездействие к Уполномоченному по защите государственного языка

Это можно сделать:

физически или по почте - по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12

удаленно - с помощью электронного ящика: skarha@mova-ombudsman.gov.ua

онлайн - с помощью формы на портале: mova-ombudsman.gov.ua

"За время действия языкового закона сформировалась достаточно противоречивая судебная практика и данный механизм пока затруднительно назвать эффективным. Однако нам однозначно стоит реагировать на такие нарушения для того, чтобы инициировать положительные изменения в наше законодательство", - подытожила Коць.