Обслуговував шпигунську апаратуру: ЗМІ повідомили про загадкову смерть посла РФ на Кіпрі

Загадкова загибель посла РФ

Посольство РФ повідомило на своїй сторінці в соцмережі про загибель свого співробітника Олексія Панова, який помер нібито шляхом самогубства 8 січня. Дипустанова також повідомила про подальшу репатріацію його тіла на Батьківщину - у РФ.

Примітно, що російське посольство оприлюднило цю інформацію тільки через три дні від фактичної дати смерті Панова, на що звернув увагу експерт Дмитро Хмельницький.

Хмельницький, який є дослідником російського впливу за кордоном, автором книжки "Російські агенти впливу в Німеччині" і розслідування про діяльність спецслужб на Кіпрі, також повідомив, що дипустанова не пустила на свою територію одразу після смерті Панова кіпрських поліцейських і нібито не передала їм його передсмертну записку, яку той нібито залишив.

Чим займався Панов у ГРУ

За даними джерел Хмельницького, 41-річний Панов був офіцером ГРУ у званні капітана. До роботи на Кіпрі він був співробітником московського інституту, пов'язаного з радіотехнікою. Що стосується безпосередніх завдань Панова від Головного розвідувального управління РФ, то в його обов'язки входило "обслуговування шпигунської апаратури в посольстві і, ймовірно, за його межами".

Коментар експерта

"Якби причиною самогубства були особисті обставини, то незрозуміло, навіщо так довго приховували його смерть. Значить, було щось, що поставило їх у скрутне становище, і чотири дні йшли переговори з Москвою. Не виключаю, що він міг готувати втечу, яку розкрили і "запобігли", що абсолютно нормально для радянських і російських спецслужб", - сказав Хмельницький.

Він також додав, що, на його думку, російські посольства і раніше були радше розвідувальними центрами, ніж дипломатичними представництвами, а зараз, коли дипломатія "звелася до абсолютного мінімуму", розвідка - "ледь не єдине, чим вони займаються".

Журналістам знайти публічну інформацію про загиблого Олексія Панова знайти не вдалося, пише видання.