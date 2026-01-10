Кіпр сколихнуло скандальне відео про корупцію й президента: влада підозрює РФ у брехні

Кіпр сколихнуло скандальне відео з мережі Х, в якому йдеться про нібито незаконні схеми при фінансуванні виборчої кампанії президента Нікоса Христодулідеса у 2023 році. Влада відхиляє правдивість відео і каже про ймовірний слід РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Кіпрська влада, яка розслідує суперечливе відео, вважає, що запис демонструє характеристики організованої гібридної операції, спрямованої на завдання безпосередньої шкоди Республіці Кіпр.

"За даними джерел у службах безпеки, ця діяльність має схожість з організованими російськими дезінформаційними кампаніями, які раніше були спрямовані проти держав-членів ЄС. Хоча Росія вважається ймовірним джерелом, влада не виключає можливості того, що операція була розпочата з іншого місця з використанням аналогічних методів", - пише видання.

Також у матеріалі йдеться, що слідчі наголосили на часі публікації відео - воно з'явилось незадовго після того, як Кіпр почав головувати у Раді ЄС - 1 січня 2026 року. Тож зловмисні дії можуть бути викликані саме цією подією, вважають правоохоронці.

Слідство також стверджує, що публікація демонструє ознаки російської кампанії "Двійник" - скоординованих онлайн-дезінформаційних зусиль, що ведуться з 2021 року та, як відомо, спрямованих проти таких країн, як Франція, Сполучені Штати, Німеччина та Ізраїль.