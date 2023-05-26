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Обшукують квартири й не тільки. РФ проводить "контрдиверсійні заходи" в Новопетриківці

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П'ятниця 26 травня 2023 18:55
Обшукують квартири й не тільки. РФ проводить "контрдиверсійні заходи" в Новопетриківці Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія направила військових до тимчасово окупованої Новопетриківки Донецької області для проведення так званих "контрдиверсійних заходів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що до села прибули декілька десятків російських військовослужбовців.

"Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку - просто грабують громадян", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни вдаються до залякування цивільних з метою примусити їх отримати паспорт Росії.

Тим часом у Сватовську урізають зарплати у разі відмови від російського триколору.

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