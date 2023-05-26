Обыскивают квартиры и не только. РФ проводит "контрдиверсионные меры" в Новопетриковке

Россия направила военных во временно оккупированную Новопетриковку Донецкую область для проведения так называемых "контрдиверсионных мер".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Захватчики обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства, незаконно завладевают транспортными средствами местных жителей. А по большому счету - просто грабят граждан", - пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что в село прибыли несколько десятков российских военнослужащих.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне прибегают к запугиванию гражданских с целью заставить их получить паспорт России.

Между тем, в Сватовске урезают зарплаты в случае отказа от российского триколора.

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