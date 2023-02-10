Обшуки по усій вертикалі митниці: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію

СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію під час якої проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після завершення першочергових слідчих дій буде надана детальна інформація щодо корупційних правопорушень, які були здійснені працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

"Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - пише пресслужба.

Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (facebook.com/SecurSerUkraine)

Були встановлені близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомогали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їх діяльність було заблоковано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.

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