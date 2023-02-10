Обыски по всей вертикали таможни: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию

СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию, во время которой проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
В настоящее время начались обыски в:
Было установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность была заблокирована.
Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – пишет пресс-служба.
После завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена детальная информация о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.
Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (facebook.com/SecurSerUkraine)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила масштабные коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях.
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