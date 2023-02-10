Обыски по всей вертикали таможни: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию

В настоящее время начались обыски в:

Центральном аппарате Государственной таможенной службы;

Волынский;

Львовской;

Житомирской;

Тернопольской;

Черновицкой;

Одесской;

Киевской;

Ровенской;

Закарпатской региональной таможне Украины

Было установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность была заблокирована.

Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – пишет пресс-служба.

После завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена детальная информация о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (facebook.com/SecurSerUkraine)