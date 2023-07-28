Обшуки та підозри. У Дніпрі викрили поліцейських, які відмазали "банду псевдо ТРО-шників"

Про підозру оголосили:

керівнику підрозділу;

двом заступникам;

оперативнику за кришування злочинного угруповання;

приховування злочину.

Що сталось?

"У березні 2022-го група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали в Дніпрі подружжя та катуванням змушували виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини", - пише Клименко.

За словами міністра, сусіди потерпілих, які були свідками злочину, повідомили про викрадення поліції. Після того як постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій, вони зіткнулись зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Викрадачі, зі свого боку, "вирішували" це питання з поліцейським.

Пізніше злочинців було відпущено за 20 тисяч доларів. Провадження не реєстрували.

"Внутрішня безпека поліції чітко спрацювала: на першому етапі розкрили розбійний напад і затримали всіх учасників банди, а сьогодні надали оцінку діям поліцейських у вигляді підозри", - додає міністр.