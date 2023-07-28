Катував понад 100 бійців ЗСУ. Екс-очільник колонії в Оленівці отримав підозру

СБУ повідомила про підозру екс-очільнику Оленівської колонії, який причетний до катування понад 100 українських військових. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань з українськими військовополоненими у катівні російської тюрми", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, часто знущання з військополонених розпочинались одразу ж після прибуття полоненого в місце утримання.

Екс-глава колонії в Оленівці отримав підозру за тортури понад 100 бійців ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ.

"У його катівні до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства", - додали в СБУ.

Відомо, що для "конвоювання" людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого - "молодшого інспектора відділу нагляду" окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.

Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій "посаді" до кінця липня.

Крім того, встановлено, що його підлеглий до "призначення" перебував у складі так званої "служби виконання покарань" терористичної організації "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Що відомо про екс-главу колонії в Оленівці

Судячи з інформації російських ЗМІ, начальником колонії в Оленівці був Сергій Євсюков. Минулого року російська "Медуза" писала цю колонію. Зокрема, журналісти з посиланням на волонтера Станіслава Глушкова, розповідало про садистські нахили Євсюкова.

За його словами, начальник колонії Сергій Євсюков "очевидно має садистські нахили".

"Євсюков Сергій Володимирович, на мою особисту думку, один із найстрашніших катів, який керує всім цим табором, який неодноразово казав нам, що ми залишимося там як мінімум на 10 років, що нашим дітям, нашим сім'ям скажуть, що ми полетіли в космос, або що ми військові льотчики, які загинули", - розповідав тоді Глушков.