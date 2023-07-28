Обыски и подозрения. В Днепре разоблачили полицейских, которые отмазали "банду псевдо ТРО-шников"

О подозрении объявили:

руководителю подразделения;

двум заместителям;

оперативнику за крышевание преступной группировки;

сокрытие преступления.

Что случилось?

"В марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытками заставляли выплатить выкуп с последующей уплатой ежемесячной дани", - пишет Клименко.

По словам министра, соседи потерпевших, которые были свидетелями преступления, сообщили о похищении полиции. После того как пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий, они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Похитители, со своей стороны, "решали" этот вопрос с полицейским.

Позже преступники были отпущены за 20 тысяч долларов. Производство не регистрировали.

"Внутренняя безопасность полиции четко сработала: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения", - добавляет министр.